Grande Fratello, ex tronista di Uomini e Donne attacca Pier Silvio Berlusconi: «Mi ha discriminato»

Il Grande Fratello è sicuramente un'importante occasione in cui i vip si possono far conoscere al pubblico televisivo e partecipare al reality è diventato, negli ultimi anni, un vero e proprio obiettivo per molti. La prossima edizione del Grande Fratello, tuttavia, sarà molto diversa dalle ultime andate in onda.

Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro: «No a influencer e OnlyFans». La decisione deriva da una volontà del dirigente Mediaset di proporre una versione «più pulita e meno artefatta» del programma.

Non tutti sembrano aver preso bene le nuove direttive, in particolare un ex volto di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L'attacco a Pier Sivio Berlusconi

Un ex volto di Uomini e Donne ha attaccato duramente le nuove direttive del dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, accusandolo di averlo discriminato. Si tratta di Lucas Peracchi, diventato famoso al pubblio televisivo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Da qualche tempo ha aperto un profilo su OnlyFans, dove è molto attivo, postando contenuti espliciti a pagamento.

In una recente intervista, Lucas ha detto: «Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OnlyFans di partecipare a certi programmi, è ridicolo. In primis dal punto di vista della coerenza perché negli stessi reality mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo ma sono discriminatori contro i creator di OnlyFans: escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo.

Lucas ha le idee molto chiare al riguardo, ma Pier Silvio Berlusconi non ha intenzione di tornare indietro sulle sue decisioni.

