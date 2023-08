Grande Fratello, Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale: «Parteciperò ad una sola condizione»

di Redazione web

Il cast del Grande Fratello sta venendo allo scoperto con il primo concorrente ufficiale. A dare la notizia è stato Alfonso Signorini che in un video su Instagram ha condiviso il nome del primo concorrente: Alex Schwazer.

Le voci sulla sua presunta partecipazione al reality si erano fatte sempre più insistenti, dandolo ormai per certo nel cast, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi, 22 agosto.

L'atleta ha fatto, tuttavia, una richiesta molto importante al conduttore: se non verrà esaudita, Alex non potrà partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello.

Andiamo a scoprire di tratta.

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale

Nel video pubblicato dall'account ufficiale del Grande Fratello, Alfonso Signorini è stato raggiunto da Alex Schwazer a Cortina d'Ampezzo per confermare quanto già si dice da qualche giorno: è lui il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality.

«Io ci sarò soltanto se verrò messo nella condizione di potermi anche allenare perché io ho intenzione di tornare a gareggiare e quindi per nessun motivo voglio interrompere i miei allenamenti» ha detto Alex ad Alfonso Signorini, che lo ha rassicurato: «Ogni giorno ti seguiremo in diretta dalla casa del Grande Fratello mentre ti alleni per prepararti alle gare di qualifica delle Olimpiadi, che sono il tuo obiettivo ultimo».

