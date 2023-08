Segre-Seymandi, aperta un'istruttoria: nel mirino del Garante gli autori del video sui tradimenti, cosa potrebbe succedere?

La telenovela tra Massimo Segre e Cristina Seymandi si arricchisce di nuovi colpi di scena. Prima la festa organizzata in grande stile a Torino il 27 luglio, poi i tradimenti di lei spiattellati davanti agli invitati (con tanto di nomi e foto dei presunti amanti, così raccontano gli invitati). E ora la vicenda approda - come ci si poteva immaginare - in tribunale. Cristina Seymandi ha già incaricato l’avvocato Claudio Strata di tutelarla «in tutte le sedi opportune». Dal canto suo, Massimo Segre ha intenzione di difendersi.

Chi ha diffuso il video?

Nel mirino del Garante potrebbe finire anche l'autore (o gli autori) del video diffuso poi sui social e diventato virale. Il Garante sta infatti procedendo all'avvio di un'istruttoria al fine di accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della disciplina sulla privacy. «L'istruttoria sarà, in particolare, volta a accertare il possesso da parte dei diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione, di un'idonea base giuridica». Ma chi ha ripreso il discorso di Segre e l'ha poi caricato sui social? Di certo era un invitato che si trovava anche in prima fila durante il discorso incriminato. Era un amico del futuro sposo o della sposa? E soprattutto era tutto organizzato?