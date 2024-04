Filma a loro insaputa ragazze in abiti corti che fanno serata e mette i video online, caccia al responsabile: «C'è il rischio siano violentate»

di Morgana Sgariglia

Filmati di ragazze in abiti attillati girano sui social a loro insaputa. I video, pubblicati su TikTok e YouTube, hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e ritraggono la vita notturna di Manchester in Gran Bretagna. I filmati hanno dei titoli offensivi e lasciano intendere che le donne riprese siano prostitute, scatenando commenti a sfondo sessuale e sessista. La polizia britannica ha invitato le ragazze vittime inconsapevoli di questi video a contattarla se riuscisserro a vedere il responsabile.

Che cosa sta succedendo

L'autore dei filmati sembra prendere di mira giovani con vestiti corti che hanno bevuto e li pubblica la stessa notte in cui sono girati. Ci sono video di ragazze che passeggiano per strada di notte, in gruppo o da sole, o che cadono a terra e mostrano la biancheria intima.

«Non l'ho visto, non sapevo di essere stata registrata», ha detto Meg alla Bbc, ripresa a Deansgate, la strada principale che attraversa il centro di Manchester. «Non dovrebbe essere permesso pubblicare questi video online senza consenso. Le donne che ci compaiono rischiano di essere violentate la notte stessa in cui il filmato è girato, dato che sono pubblicati subito».

Le dichiarazioni di TikTok e YouTube

In Gran Bretagna non è illegale filmare persone su una strada pubblica ma lo diventa quando costituisce molestia. TikTok e YouTube hanno dichiarato alla BBC di aver rimosso una serie di video e account relativi a questi contenuti per aver violato le loro linee guida. Nonostante ciò, se si cerca sul social cinese “uk nightlife”, vengono visualizzati termini di ricerca suggeriti come “chav girls uk” (chav significa “coatto”), “uk slagz fit” (ragazza facile o poco di buono in forma), e “ragazze che mi aiutano a venire”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA