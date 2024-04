Presa per i capelli e trascinata, donna aggredita dalle borseggiatrici in metro. «Ha difeso un'anziana da un furto»

Ancora un'aggressione in metro a Roma. Stavolta la vittima è una donna, presa per i capelli e trascinata sul vagone della linea B, mentre uno dei presenti riprende la scena e altri testimoni provano a fermare la violenza. Il video è stato pubblicato dalla pagina social "Welcome to Favelas". Secondo la segnalazione di chi ha girato il video, la vittima sarebbe una donna che ha provato a difendere un'anziana dal tentativo di furto di due borseggiatrici, che infuriate si sarebbero scagliate contro di lei.

L'allarme per il Giubileo: segnalazioni ogni giorno

«Abbiamo convocato per il prossimo sei maggio una seduta congiunta della Commissione Giubileo insieme alla Commissione Mobilità per fare il punto sul tema della sicurezza nelle stazioni metro in vista del Giubileo e sul trasporto pubblico». Così in una nota congiunta Dario Nanni Presidente della Commissione Giubileo 2025 e Giovanni Zannola Presidente della Commissione Mobilità di Roma.

Le segnalazioni che «ci arrivano quotidianamente e le ultime notizie di cronaca su borseggi ed episodi di violenza nei confronti di turisti e cittadini che tutti i giorni prendono la metropolitana richiedono che ci sia la massima attenzione su questi temi. È fondamentale compiere tutte le opportune attivita' affinche' sia controllata e gestita nel miglior modo la sicurezza nelle stazioni e sul trasporto pubblico, utilizzato ogni giorno da migliaia di persone e che in previsione del Giubileo vedrà un aumento considerevole dell'utenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 14:05

