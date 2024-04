Maxirissa fuori dalla stazione Termini, volano sedie e tavolini: «Lo stanno a smontà». Il video choc è virale

di Redazione web

Caos nella città di Roma. Lo scenario è sempre Termini. La principale stazione ferroviaria della capitale è diventata un vero e proprio Far West. Dopo il video del pestaggio di una borseggiatrice incinta sulla metro a Termini, al momento ricoverata al Policlicinico Umberto I, spunta un altro video choc. Il contenuto, pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas, mostra una rissa con tavoli e sedie che volano sotto i portici davanti alla stazione. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato allo scontro e non è nemmeno facile immaginare chi abbia colpito per primo.





Cosa potrebbe essere successo

Nelle immagini si vedono uomini che hanno in mano delle sedie delle attività di ristorazione presenti sotto i portici. In sottofondo si sentono le voci dei passanti spaventati e preoccupati: «O stanno a smontà». Diffcile capire se si riferissero al tavolino o magari era un modo colorito per dire che il ragazzo inquadrato stava subendo calci e pugni in maniera davvero brutale. Il mistero continua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 20:01

