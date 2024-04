Donna massacrata di botte dai borseggiatori in metro: la vittima a terra assalita con calci e pugni

Le immagini sono spaventose: un gruppo che sembra composto da almeno tre uomini e due donne ha aggredito e pestato a sangue una signora in un vagone della metro B, a Stazione Termini, a Roma. Alla fine del filmato si vede la vittima a terra, accanto diverse chiazze del suo sangue.

Il motivo del pestaggio

Il video choc è stato pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas e, secondo quanto emerso, il gruppo di borseggiatori avrebbe aggredito la donna dopo essersi opposta al tentativo di scippo. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile. La vicenda si è consumata proprio lo stesso giorno in cui è arrivata la sesta condanna per una borseggiatrice che dovrebbe scontare una pena detentiva di 20 anni, ma non è mai stata in carcere a causa di sei gravidanze consecutive.

