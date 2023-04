Filma le borseggiatrici rom in metro, aggredito a schiaffi e pugni l'admin di 'MilanoBellaDaDio'

di Redazione Web

Matthia Pezzoni, Presidente del Comitato Sicurezza per Milano (nato pochi mesi fa) e tra i fondatori della pagina Instagram MilanoBellaDaDio, che da mesi posta foto e video dei borseggi nella metro nel capoluogo lombardo, è stato aggredito e preso a schiaffi e pugni proprio mentre filmava i borseggi.

Tentano di rubare in un appartamento zona San Siro: arrestate tre donne rom. Avevano dei cacciaviti

Cruciani a Dritto e Rovescio bacia la mano alla borseggiatrice di Milano: il botta e risposta sorprende tutti

La foto su Instagram col volto tumefatto

A dare la notizia la stessa pagina Instagram, che ha postato la foto di Matthia con il volto tumefatto e sanguinante. «Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza a Matthia Pezzoni, che ieri sera nel tentativo di filmare e fermare per l'ennesima volta le borseggiatrici in azione, alla fermata Duomo della metropolitana di Milano è stato aggredito e preso a sberle e pugni non solo dalle solite ragazze Rom Tanja, Salomeja e Patrizia ma anche da un ragazzino, loro complice», le parole di Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera.





Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA