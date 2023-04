Tentano di rubare in un appartamento zona San Siro: arrestate tre donne rom. Avevano dei cacciaviti

di Redazione web

Tre donne sono state fermate mentre tentavano un furto in un appartamento del quartiere di San Siro. Nel pomeriggio di ieri, a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno infatti arrestato per tentato furto aggravato in concorso, tre donne di 20, 21 e 25 anni di etnia rom senza fissa dimora con decine di precedenti per reati analoghi.

Le tre donne sorprese dentro il condominio con dei cacciaviti

I Carabinieri sono intervenuti in via Alfonso Capecelatro, dove una residente aveva notato le tre ragazze intente ad armeggiare la porta di un vicino. I militari dell'Arma sono intervenuti immediatamente sorprendendo le tre giovani donne all'interno del condominio con a seguito tre cacciaviti. La porta dell'appartamento in cui stavano tentando di entrare era effettivamente danneggiata.

Due sono in attesa di giudizio direttissimo, la terza ai domiciliari per allattare il figlio

In attesa del giudizio direttissimo due delle arrestate sono state ristrette presso le camere di sicurezza della caserma Montebello. La 25enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il campo nomadi di via Monte Bisbino, per poter provvedere all’allattamento di un figlio neonato.

