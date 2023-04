Il ladro distratto: svaligia un appartamento, poi dimentica il cellulare sotto al letto

di Redazione web

Non proprio un ladro esperto. Un uomo di 43 anni, si è introdotto in un appartamento nel centro di Milano, in via Leopardi, dove una volta entrato è riuscito a rubare cinque telefoni cellulari, soldi, gioielli preziosi, insomma un bel bottino per lui, un grave danno per il proprietario. Ma per fortuna, il ladro, prima di lasciare la casa ha dimenticato un oggetto personale, che ha permesso di risalire alla sua identità.

In casa col ladro

Martedì scorso, racconta Il Giorno, una donna di 69 anni, residente nella casa derubata, dopo il furto si è recata dalla polizia per la denuncia della merce rubata, ma soprattutto perché quando il ladro era in azione, sia lei che il marito erano in casa. Ma a quanto nessuno dei due si era accorto di nulla, fin quando la 69enne, entrando in camera da letto, ha notato che la stanza era a soqquadro e mancavano dei soldi nascosti nei comodini, oltre ai preziosi e a cinque telefoni cellulari.

Grave dimenticanza

Quando però, la donna, ha rimesso in ordine la stanza e prima di andare dalle forze dell'ordine per la denuncia, sotto il letto matrimoniale ha scovato un cellulare che non apparteneva a nessuno, e che ha consegnato ai poliziotti di piazza San Sepolcro; un successivo lavoro di indagine ha permesso di risalire al proprietario del cellulare, il ladro in persona, bloccato a Rho mentre usciva dalla sua abitazione. In casa dell'uomo è stata rinvenuta anche parte della refurtiva rubata.

