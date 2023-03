Cruciani a Dritto e Rovescio bacia la mano alla borseggiatrice di Milano: il botta e risposta sorprende tutti

È diventata famosa dopo i tanti servizi di Striscia la Notizia sulle borseggiatrici di Milano e per le polemiche che si sono scatenate dopo le sue dichiarazioni: «È il nostro lavoro, dobbiamo rubare». E adesso la borseggiatrice più famosa d'Italia è approdata a Dritto e Rovescio. Il loro «successo» è esploso sui social network, facendo infuriare milioni di utenti e nell'ultima puntata del talk show Mediaset di Paolo Del Debbio, in studio sono presenti alcune delle protagoniste.

Pareri contrastanti

L'argomento in studio divide il mondo della politica e non solo. Dopo i tanti video circolati sui social che ritraggono le donne intente nei furti, si accende il dibattito. Da un lato c'è chi prende la posizione assunta dal Partito Democratico che reputa un errore diffondere online determinati tipi di filmati, dall'altro chi ritiene doveroso farlo per cercare di contrastare il fenomeno, diffondendo i loro volti e mettendo in guardia le persone che frequentano la metro di Milano. Ma ad accendere i riflettori sul dibattito in studio ci pensa il giornalista Giuseppe Cruciani.

Il siparietto

Il noto conduttore del programma radio La Zanzara si è alzato dalla sua poltroncina e ha raggiunto proprio la borseggiatrice rom, affermando: «Io mi voglio avvicinare a questa ragazza che è passata per ladra d'Italia». Il giornalista viene subito interroto dalla donna che controbatte: «Io non so rubare», stupendo Cruciani che d'istinto risponde: «Ah non sa rubare? Beh...». Poi conclude: «Vorrei dire a questa ragazza che è al settimo mese di gravidanza di partorire con tutta la serenità possibile e le bacio la mano nella speranza che possa cambiare vita».

