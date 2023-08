Massimo e Cristina, parla il dj che ha fatto partire Bob Sinclar: «Ecco perché l'ho fatto». Il retroscena sul video

Alzi la mano chi, alla fine del lungo sfogo di Massimo Segre al microfono durante la festa di fidanzamento (finita male) con Cristina Seymandi, non si è lasciato scappare un sorriso quando il deejay faceva partire World, Hold On di Bob Sinclar a tutto volume. Mai brano poteva essere più adatto all'occasione: «Open up your heart, what do you feel?», recita il testo. Proprio ciò che Segre aveva fatto pochi minuti prima: aprire il suo cuore. In modo discutibile, certo. Ma la domanda è: perché il dj lo ha fatto?

Massimo Segre, nuovi guai dopo le nozze saltate con Cristina Seymandi: «Indagato a Torino»

Cristina Seymandi ora è furiosa: «I tradimenti? Pensi a come si è comportato»