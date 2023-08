Cristina Seymandi, il matrimonio con Massimo Segre saltato a Torino: «I tradimenti? Pensi a come si è comportato»

di Redazione web

Il tradimento spiattellato in pubblico davanti a 150 invitati alla festa che avrebbe dovuto annunciare un matrimonio che - per evidenti ragioni - non ci sarà. È il gossip del giorno a Torino e dintorni, non solo per l'eclatanza del gesto, ma anche perché i protagonisti sono due persone alquanto note. Lui, Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Lei, Cristina Seymandi, bionda quarantenne, già collaboratrice dell’ex sindaca Appendino. Il futuro sposo ha preso la parola davanti a amici e parenti e ha raccontato i tradimenti scoperti nei tre anni di relazione. Lei - che intanto è stata presa di mira sui social, dove è stato pubblicato il video integrale della pubblica accusa - si è difesa definendo il tutto una "pagliacciata".

Massimo e Cristina, chi è la coppia della Torino bene che ha svelato i tradimenti alla festa di nozze

Gli amanti di lei

C'è l'avvocato penalista con cui Segre le consiglia di andare a Mykonos: «E' già tutto prenotato». Ma prima ancora l'imprenditore famoso che - spiffera qualcuno - lei avrebbe conosciuto in ambito politico, quando la manager, lasciato il partito di Grillo, decise di presentarsi nelle fila di "Torino Bellissima".

La replica di Cristina

Cristina, ferita e umiliata davanti ad amici e parenti, non ci sta e promette battaglia: «È stata solo una pagliacciata - dice a La Stampa - Massimo non mi ha ferito, mi spiace per lui che è caduto così in basso.

