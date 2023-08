Massimo e Cristina, chi è la coppia della Torino bene che ha svelato i tradimenti alla festa di nozze

Lui è Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Lei è Cristina Seymandi, bionda quarantenne, già collaboratrice dell’ex sindaca di Torino Appendino passata poi con Paolo Damilano, candidato sindaco di centrodestra. Ecco i protagonisti della festa per l'annuncio del matrimonio finita nel peggiore dei modi.

Stavano insieme dal 2020 e il matrimonio lo avevano rimandato già due volte (complice il Covid). Stavolta no, avevano deciso di sposarsi finalmente in autunno, organizzando una festa di fidanzamento con un mega ricevimento in una delle più prestigiose ville sulle colline di Torino, davanti a 150 invitati.

Ma le cose non sono andate come da programma. Non nei piani di lei, almeno. Splendida, nel suo aderente abito bianco, Cristina si è sentita dare dell'infedele di fronte ad amici e parenti dal suo futuro marito che ha rivelato a tutti una lista di presunti amanti. Più che un ricevimento nella Torino bene, un falò di confronto a Temptation Island. Ma chi sono i protagonisti di questa vicenda da romanzo rosa?