Torino, scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina: ci sono feriti

di Redazione Web Sette poliziotti sono rimasti contusi questa mattina a Torino durante i tentativi di sfondamento da parte dei manifestanti del corteo che ha tentato di raggiungere il castello del Valentino dov'è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l'annunciata presenza di numerosi ministri. Lo rende noto la questura di Torino. Anche i manifestanti affermano che ci sono stati dei feriti nelle loro file. La manifestazione contro Israele I manifestanti dei collettivi universitari in corteo hanno tentato di sfondare il blocco per raggiungere il Castello del Valentino, dove era in corso la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli a cui partecipano il vicepremier Tajani e i ministri Bernini, Lollobrigida e Pichetto. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 14:07

