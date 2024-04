Malore in volo, l'aereo torna indietro ma manca la scorta per l'ambulanza: passeggero muore a 30 anni

di Redazione web

Un ragazzo di 30 anni è morto a Torino dopo essersi sentito male mentre viaggiava in aereo: a causa del malore il volo ha cercato di atterrare all'aeroporto più vicino ma alla fine è rientrato a Caselle. Tornati nello scalo torinese, per una serie di ritardi il trentenne non ha potuto essere trasportato in ospedale in ambulanza e a quel punto era troppo tardi.

Malore in volo, muore a 30 anni

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il volo Ryanair FR8780R era partito da Torino in direzione Lamezia Terme: quando si trovava a metà strada però il passeggero si è sentito male. Il capitano ha cercato di atterrare all'aeroporto più vicino ma nessuno degli scali ha dato l'autorizzazione: a quel punto il volo ha invertito la rotta ed è tornato a Caselle. La scorta per l'ambulanza però non era disponibile e questa serie di ritardi ha impedito ai soccorsi di salvare la vita al giovane, che ha perso la vita.

Mercoledì 17 Aprile 2024

