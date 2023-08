Tradimenti estivi: la classifica delle vip con cui gli italiani farebbero una “scappatella” più volentieri

di Redazione web

Agosto è da sempre il momento più “caldo” per i tradimenti. Anche quest’anno Incontri-ExtraConiugali.com ha realizzato il suo ormai consueto sondaggio sulle vip preferite dagli italiani per una scappatella.

Le vip con cui fare una scappatella: la classifica, il podio

Sul podio quest’anno troviamo Federica Pellegrini, Belen Rodríguez ed Elisabetta Gregoraci. Sono loro le donne più desiderate dagli italiani in questo momento dell’anno in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini e le coppie scoppiano. «E sì le coppie scoppiano ad agosto, ma non troppo: con il trend di crescita dei tradimenti il vecchio adagio non vale più e la scappatella diventa anzi la valvola di sfogo che di fatto consolida le relazioni preesistenti»spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Certo è che le celebrity che si denudano sempre di più sui social contribuiscono ad incendiare gli animi e la propensione al tradimento raggiunge così il picco più elevato rispetto a qualunque altro periodo dell’anno.

La top ten

Quali sono le altre vip nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com? Al quarto posto troviamo quest’anno Caterina Balivo seguita da Matilde Brandi (quinta), Diletta Leotta (sesta) e Giulia Salemi (settima). E poi ancora, a sorpresa, all’ottavo posto troviamo anche Marta Fascina che insieme a Paola Di Benedetto (nona) e ad Alessia Marcuzzi (decima) chiude la classifica.

«Vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone o vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, certo è che agosto è il mese in cui storicamente si tradisce di più» sottolinea Alex Fantini. «Questo mese sarà almeno la metà degli italiani (e delle italiane) a tentare di tradire il partner» assicurano gli analisti del sito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 22:31

