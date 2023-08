Federica Pellegrini futura mamma, il (tenero) post coinvolge anche il marito Matteo Giunta

di Redazione Web

Federica Pellegrini è ormai in pieno mood mamma. La campionessa olimpionica, dopo aver annunciato la sua gravidanza e l'arrivo di una femminuccia, si sta godendo un'estate di relax insieme a suo marito. Dopo essersi ritirata dal nuoto, sport che le ha dato molto e l'ha resa pluricampionessa, Federica ha deciso di diventare mamma. Proprio qualche mese fa aveva zittito i rumors che la volevano incinta, per la pressione psicologica che mettevano e ora ha dato il lieto evento.

La gravidanza

Dopo un'iniziale riservatezza, comprensibile, ma che non è servita a molto visto che la notizia della gravidanza è circolata ben prima del suo annuncio ufficiale, ora la Pellegrini non si nasconde più. Se il pancino è ancora molto piccolo, visto che si trova al terzo mese di gestazione, l'olimpionica non manca di pubblicare qualche post tenero con il chiaro riferimento al bebè in arrivo.

Il post

Fede ha pubblicato nelle sue storie la foto di due gattini con su scritto: «Amore è, ingrassare insieme» e ha taggato il marito Matteo Giunta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 15:31

