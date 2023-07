Belen Rodriguez, «dopo Mediaset anche Discovery le volta le spalle». Via dalla tv?

di Redazione Web

Belen Rodriguez sta attraversando un momento molto turbolento, sicuramente dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello lavorativo. Se nella sua vita privata sembra ormai ufficiale la separazione da Stefano De Martino, visti i numerosi indizi sui social e le vacanze separate, dal punto di vista lavorativo pare che Belen stia in un momento di apparente difficoltà.

La smentita

Dopo la fine del suo rapporto lavorativo con Mediaset, si era parlato di un contratto con Discovery, che avrebbe avuto un programma adatto per la showgirl argentina, ma in realtà le cose non starebbero così. Secondo Pipol TV Belen non avrebbe firmaro alcun accordo con Discovery. Il canale pare abbia un palinsesto molto fitto e già copletamente strutturato. Nessun programma cucito su misura per la Rodriguez, quindi, come invece aveva anticipato Dagospia.

Periodo difficile

La pagina Instagram fa notare anche che a oggi non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Belen Rodriguez e la rete televisiva e dunque nessun programma in progetto.

