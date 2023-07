Stefano De Martino e Belen, vacanze separate: lui da solo in Sardegna tra movida e locali. Lei immortalata a Brescia (città di Elio...)

di Redazione Web

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più distanti. In alcuni post circolati sul web si vede lui in Sardegna e lei a Brescia. De Martino, dopo un anno intenso dal punto di vista lavorativo si sta godendo le meritate vacanze, e dopo un soggiorno a Parigi con Santiago, ora si trova in Sardegna, come ha mostrato lui stesso nelle storie. Proprio sull'Isola è stato immortalato in un noto locale, dove però pare fosse solo. Sola anche Belen, nella zona del bresciano, dove però sembra abiti il suo amico Elio. L'intreccio è servito.

Vite lontane

Non sono chiari i motivi che abbiano spinto i due a separarsi, quello che sembra però essere certo è che le loro vite sono ormai distanti. De Martino è stato taggato da un fan in un locale, uno dei luoghi della movida sarda. Proprio ieri il conduttore aveva tenuto a precisare in modo ironico e trasversale che, contrariamente a quanto affermato dai rumors, non muore affatto per l'addio con Belen. D'altro canto la showgirl argentina, che di frecciatine social è un'esperta, in questi ultimi giorni non ha fatto riferimento alla sua vita privata.

Continuano i sospetti

La Rodriguez è stata però taggata da una pasticceria nel bresciano, presumibilmente dove è andata come cliente.

