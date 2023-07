Belen, dopo l'addio a De Martino arriva la solidarietà femminile delle fan: «Punta sempre alla tua felicità»

di Redazione Web

L'aspetto conta e il look non è mai neutro, perché comunica e parla di noi, che lo vogliamo o no. E proprio nelle ultime ore, Belen ha pubblicato una sua foto, suo profilo Instagram, che non è passata inosservata ai fan. Dopo qualche giorno di silenzio, mentre l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto diverse rivelazioni su presunte confessioni che Belen gli avrebbe fatto circa la crisi con Stefano De Martino, la showgirl è tornata attiva sui social. Intanto, il gossip sui due è ulteriormente alimentato dal presunto tradimento da parte del conduttore Rai. E l'ultimo post di Belen ha chiamato in causa il sesto senso delle donne. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Belen su Instagram

La crisi tra Belen e Stefano De Martino è nell'aria già da diversi mesi.

Solidarietà femminile

Ma le fan di Belen non si sono limitate a commentare il suo abbigliamento. «Belen sei bella, brava e intelligente. Non arrenderti mai», ha scritto una fan. E ancore: «Lui un traditore seriale con la faccia da angelo che vergogna! Belen vai avanti e non voltarti mai più indietro questi uomini vanno lasciati nel dimenticatoio meriti ben altro per te e per i tuoi figli». «Mi fa tenerezza questa donna. Troverà mai pace? Fai bene ad andare avanti e cerca la tua felicità», ha scritto un'altra fan. E ancora: «Ti sono vicina, anche io ho avuto un uomo che mi ha tradita molte volte. Sono narcisisti patologici e devi allontanarti il più lontano possibile».

