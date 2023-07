Chiara Ferragni contro Selvaggia, arriva la 'vendetta': quei like galeotti ai post che la attaccano

di Redazione Web

Chiara Ferragni si prende la sua piccola vendetta social e mette un like a un post contro Selvaggia Lucarelli. L'imprenditrice, da sempre oggetto di critiche da parte della giornalista, ha colto la palla al balzo per mettere un like a un utente su Twitter che ha polemizzato contro la Lucarelli, in merito al suo parere sulla deifallance social di Giulia De Lellis.

La polemica con la De Lellis

La presenza di Giulia De Lellis in Israele ha causato un enorme polemica a cui la stessa Selvaggia Lucarelli ha risposto. Sul web la De Lellis è stata duramente attaccata, ma la giornalista, che solitamente non è poi così morbida nelle sue critiche, si è limitata a suggerirle di studiare e informarsi prima di frequentare certi posti. Una tirata d’orecchie un po’ troppo soft che non è passata inosservata.

Vendetta social

