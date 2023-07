Chiara Ferragni a Panarea, la fan insinua: «Il denaro ti ha tolto il sorriso». La sua risposta è epica

di Redazione Web

Chiara Ferragni si sta godendo le vacanze dopo quello che sembra essere stato per lei e per la sua famiglia un anno molto intenso, sia dal punto di vista lavorativo che nel privato. Tra viaggi con i bambini, con Fedez, in famiglia, in questi giorni si sta godendo un bellissimo tour delle isole della Sicilia con degli amici. In uno degli ultimi scatti che l'imprenditrice ha postato su Instagram spunta un commento a cui Chiara ha deciso di rispondere in modo piccato.

Il commento

La follower, questa volta in modo non aggressivo, ma comunque pungente, ha scritto: «Bellissima, malinconica, uno sguardo quasi struggente…vuoto, assente, hai perso il sapore e la felicità delle piccole cose, il prezzo da pagare è molto alto quando la ricchezza prende potere e lascia vuoto il cuore». Un commento che insinua che Chiara si sia lasciata portare via l'anima dal dio denaro, e che non ha fatto piacere alla Ferragni che ha replicato.

La replica

Chiara, spesso attaccata dagli haters, cerca di ignorare i commenti negativi, talvolta risponde nelle storie o con dei post dedicati, spesso è ormai arrivata a ironizzarci su.

