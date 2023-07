Chiara Ferragni in vacanza con gli amici, tour delle Eolie in catamarano: ecco quanto costa. I fan: «Aria di crisi?»

di Redazione web

Chiara Ferragni si trova in Sicilia per una vacanza tra le isole Eolie, sul catamarano, insieme ai suoi amici di sempre e alcuni colleghi della sua azienda. Dopo alcuni impegni lavorativi, l'imprenditrice digitale ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e da Milano, lasciando la città e facendosi cullare dalle onde del mare, mentre si gode il panorama della costa siciliana.

Tra le varie tappe fatte da Chiara e i suoi amici, c'è anche Stromboli, dove hanno fatto una lunga camminata, oltre 5 ore, che li ha portati in cima al vulcano. Fedez e i figli, Leone e Vittoria, si trovano, invece in Sardegna, da soli. Ma quanto costa la vacanza sul catamarano?

Chiara Ferragni e la vacanza sul catamarano

La vacanza da sogno sul catamarano di Chiara Ferragni, con tanto di tour completo delle sette isole dell'arcipelago, è stato noleggiato dall'imprenditrice digitale dall' azienda Magic Sailing Charter, partita da Lipari dopo essersi imbarcata a Capo d’Orlando.

Secondo alcune fonti ben informate, il modello di catamarano, extra lussuoso, noleggiato da Chiara Ferragni, pare sia il Lagoon 50 Thor, che comprende al suo interno ben 5 cabine doppie e che può ospitare dunque fino a 10 persone.

Il tour completo delle isole Eolie ha la durata di oltre una settimana e il costo si aggira intorno ai 13.400 euro. Un costo abbastanza alto, che, tuttavia, l'imprenditrice digitale è contenta di spendere per poter trascorrere dei bellissimi momenti con i suoi amici e potersi rilassare.

La domanda dei fan

I fan, tuttavia, hanno una sola domanda: «Perché Fedez non è con te?» Il motivo per cui il rapper, insieme ai figli, non ha raggiunto la moglie sul catamarano, dopo l'evento di Boem in Sardegna è ancora un mistero. Durante le puntate del documentario The Ferragnez, spesso, i due coniugi hanno spesso discusso sulle vacanze: mentre Chiara è una ragazza più socievole, Fedez ama stare da solo per potersi ricaricare. Questa potrebbe essere la spiegazione alla sua assenza, ma i mal pensanti stanno già ipotizzando ad una crisi tra i Ferragnez.

