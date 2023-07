Chiara Ferragni e la nuova villa, ecco il bagno padronale. Follower senza parole: «È più grande di casa mia»

di Redazione Web

Continuano i lavori nella nuova casa dei Ferragnez e a mostrare i progressi è la stessa Chiara Ferragni. Lei e Fedez hanno annunciato, due anni fa, di aver comprato una casa, non lontano da quella in cui oggi vivono in affitto, e di voler lavorare alla sua realizzazione passo per passo in modo che sia esattamente come la desiderano. Di tempo ne sta passando, ma pare che a settembre l'appartamento a City Life, a Milano, sarà pronto.

Il bagno padronale

Già negli ultimi mesi l’imprenditrice digitale si è recata sul cantiere per seguire da vicino gli sviluppi, e sui social ha mostrato le prime immagini di quella che sarà la sua nuova sistemazione. In queste ore l’influencer è tornata a visitare la casa, e stavolta ha mostrato le immagini dell’immenso bagno padronale, che ha già conquistato il cuore dei follower. Si tratta di una stanza veramente spaziosa, all'interno del quale si trova una doccia, che molti hanno commentato essere della grandezza di un bagno medio di un'abitazione media.

Il progetto

Non c'è da stupirsi che la coppia, che non ha certo problemi di limitazioni di budget, non voglia curare i dettagli della loro prima casa insieme e nel farlo si conceda anche qualche lusso (che novità!).

