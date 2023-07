Chiara Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca alticce all'addio al nubilato. I fan notano il dettaglio: «Lei dov'è?»

di Redazione web

Francesca Ferragni tra poco più di un mese sposerà il suo compagno Riccardo Nicoletti con il quale ha avuto anche il suo primo bambino, Edoardo. La futura sposa, quindi, si è concessa un addio al nubilato con i fiocchi e con le sorelle Chiara e Valentina e qualche amica, è volata a Mykonos, in Grecia per il fine settimana. La comitiva si è molto divertita e su TikTok, Francesca ha pubblicato un video in cui ogni invitato doveva mostrare le proprie condizioni al primo e all'ultimo drink. All'appello mancava solo Chiara Ferragni.

Il video di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni si è davvero divertita alla festa organizzata a Mykonos per il suo addio al nubilato e, quindi, ha deciso di filmare e poi pubblicare sui social ciò che è successo.



Nel filmato pubblicato su TikTok, Francesca apre le danze e dice: «Ciao, sono la sposa, Francesca la pazzesca, e questo è il mio primo drink», poi, si lascia riprendere con il suo ultimo drink e con un po' più di spirito rispetto a prima dice: «Ciao sono Francesca la pazzesca e questo è il mio ultimo drink». Stesso format per la sorella minore Valentina. Entrambe, sul finale della serata appaiono un po' alticce e in molti si sono chiesti il motivo dell'assenza di Chiara Ferragni.

L'assenza di Chiara Ferragni

Il video, oltre a Francesca e a Valentina, riprende tutti gli invitati al loro "primo e ultimo drink", ma l'ospite che tutti avrebbero voluto vedere e che, invece, manca all'appello è proprio Chiara Ferragni. Alcuni utenti social pensano che l'influencer non abbia voluto dare qualche sorta di messaggio sbagliato e che, proprio per questo, non abbia partecipato al gioco o addirittura, abbia fatto tagliare dal video la parte in cui compare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:27

