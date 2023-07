Valentina Ferragni e i tacchi in bici, i fan: «Ti meriti il like a priori, dato che non ci salirai mai». La sua risposta è epica

di Redazione web

Valentina Ferragni è appena tornata in Italia da Mykonos, in Grecia, dove ha trascorso il weekend con le sorelle e le amiche per l'addio al nubilato di Francesca che si sposerà a settembre. L'influencer è, però, rimasta a Milano poche ore perché, infatti, è ripartita subito per Forte Dei Marmi, località toscana in cui Valentina, spesso, si reca per trascorrere qualche giorno di relax. La sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto che hanno fatto sorridere e anche storcere il naso ai follower.

Il post Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si trova a Forte dei Marmi per alcuni progetti lavorativi e ha scattato, quindi, qualche foto in cui si mostra con un mini abitino a pois e con dei sandali con i tacchi. La didascalia del carosello recita: «Ti passo a prendere con la mia graziella». I fan dell'influencer, però, non credono proprio che Valentina possa utilizzare una bicicletta con quei tacchi e, infatti, qualcuno scrive: «Ti meriti il like a priori perché con quei tacchi non riuscirai mai ad andare sulla graziella». Valentina, quindi, risponde: «In realtà, ho fatto anni e anni di pratica andando a ballare con i tacchi in bici», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Valentina Ferragni e l'amore

Inoltre, i milioni di follower di Valentina Ferragni si stanno chiedendo se abbia trovato o meno l'amore. L'influencer, infatti, posta storie misteriose senza mai taggare o riferirsi a qualcuno in particolare.

