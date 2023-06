Chiara Ferragni e la disavventura a Disneyland: «Febbre a 38, non so se ho preso un colpo di caldo o un colpo di freddo». Fan preoccupati

di Redazione Web

Chiara Ferragni messa ko dalla febbre. La nota imprenditrice aveva organizzato qualche giorno di vacanza a Disneyland per lei e per i suoi figli, in compagnia di alcuni amici con i loro bambini, ma nel corso del viaggio qualcosa è andato storto e Chiara non si è sentita affatto bene. Inizialmente ai suoi followers aveva spiegato di sentirsi molto stanca, forse per le tante energie che servono per badare ai piccoli, ma le è venuta la febbre.

Il malessere

Mentre Fedez è rimasto in Italia per impegni di lavoro Chiara si è dedicata alla piccola Vittoria e al piccolo Leone, peccato che il secondo giorno di vacanza ha avuto la brutta disavventura ed è stata costretta a restare nella camera dell'hotel.

Poi, l'aggiornamento per i follower: «Ieri avevo la febbre a 38.

La preoccupazione dei fan

I fan si sono subito preoccupati. In realtà da giorni hanno dubbi sullo stato di salute di Chiara: prima il visibile dimagrimento, poi dei cerotti sospetti apparsi sotto i vestiti, ora la febbre. La Ferragni ha però voluto tranquillizzare tutti con un secondo video, in cui è ormai fuori dalla stanza e ha raggiunto i suoi bambini: «Sto molto meglio, sono solo un po' stanca. Grazie di tutti i bei messaggi».

