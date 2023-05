Fedez, nonna Luciana aveva predetto la lite con Luis Sal: «Ti tradisce». Su TikTok il video dei tarocchi

di Redazione Web

La lite tra Luis Sal e Fedez (se di lite si può effettivamente parlare) resta ancora avvolta da un grande mistero, sul quale però ha rotto il silenzio lo stesso cantante. In una diretta ha chiarito che lui avrebbe detto le cose come stanno sin da subito, ma spiega di non aver potuto e che la verità verrà a galla la prossima settimana. Ma ora spunta anche un video che ha il sapore di una premonizione.

Le parole di Fedez

«Sono a un punto limite, ne avrei parlato prima. Avrei evitato questo scenario. È evidente che se non parlo è perché non posso parlare, ma non per mia intenzione. Ora ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano e un altro progetto, Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, la mia intenzione è di spiegare nel modo più trasparente possibile». Se Fedez ha quindi chiarito che a breve dirà tutto, i più attenti ricordano un dettaglio in cui c'entra l'amata nonna del rapper.

La predizione di nonna Luciana

In un video diffuso su TikTok si vede la nonna di Fedez fargli una predizione sul suo futuro: «Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico.

