Temptation Island, Francesca e Manuel sono la quinta coppia: «Lui mi ha lasciata 5 volte in 2 anni, ne approfitta». Scoppia la polemica

Manca sempre meno alla partenza su Canale 5 di Temptation Island e già sono state presentate alcune coppie che si metteranno alla prova tra i vari tentatori. Quinta in ordine di presentazione è la coppia formata da Francesca e Manuel. I due stanno insieme da poco più di due anni, ma in così poco tempo lui ha già lasciato lei per cinque volte.

Le polemiche

La coppia ha già acceso il pubblico che sostiene che non riusciranno mai a uscire insieme dal programma.

Il cast

A questa domanda il pubblico ha dato già una risposta, sostenendo che sembra evidente che Manuel non sia affatto innamorato di lei e che la coppia è quindi destinata a naufragare.

Francesca e Manuel si aggiungono alle altre 4 coppie già annunciate: Isabella e Manu; Gabriela e Giuseppe; Alessia e Davide; Vittoria e Daniele.

