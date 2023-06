Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis di nuovo amiche? L'ex velina: «Quando si rompe la fiducia...»

di Redazione Web

Pace fatta tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis? Il post dell'ex velina sarda di qualche giorno fa aveva acceso le speranze dopo le dichiarazioni di qualche mese fa di Maddalena. La Corvaglia, in un'intervista a Verissimo, aveva parlato per la prima volta della fine dell'amicizia con Elisabetta, spiegando che alla base c'erano problemi molto gravi che difficilmente sarebbero stati superati. Poi Eli aveva però postato una vecchia foto di loro due insieme e il mondo del web ha gridato alla pace.

Temptation Island 2023, Daniele e Vittoria sono la terza coppia: «Mi ha dato un ultimatum per fare un figlio». Poi scoppia la lite

Nathaly Caldonazzo, la figlia sbarca su L'Isola dei Famosi, ma la scena non passa in tv: cosa è successo

La storia di Elisabetta

In una Instagram story, Elisabetta Canalis aveva mostrato una vecchia Polaroid raffigurante le due ex amiche insieme e sorridenti. “The monster” c’è scritto sulla foto, mentre l’ex velina commenta con l’emoticon della risata. Una story che però non sappiamo che reazione abbia suscitato in Maddalena che ha continuato a mantenere il silenzio a riguardo, non ripostando nemmeno il vecchio scatto.

Il gelo di Maddalena

Dopo il silenzio arriva la versione della Corvaglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA