Temptation Island 2023, Daniele e Vittoria sono la terza coppia: «Mi ha dato un ultimatum per fare un figlio». Poi scoppia la lite

di Redazione Web

Manca sempre meno alla partenza di Temptation Island 2023 e già spuntano le prime coppie che racconteranno le loro storie dopo la fine de L’Isola dei Famosi. La prima presentazione è stata quella di Gabriella e Giuseppe, seguita da quella di Alessia e Davide, ora stata presentata la terza coppia, quella composta da Vittoria e Daniele.

«Raffaella Carrà ha servito per anni in gran segreto alla mensa dei poveri»: la rivelazione dopo la sua morte

Emilio Fede attacca Mara Venier dopo la fine di Domenica In: «Ricordati che non eri nessuno»

L'ultimatum

Nel video di presentazione è stato Daniele a parlare e dire di aver chiesto lui di partecipare alla trasmissione: «Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente tanto», ha confessato di fronte alla compagna che però ha smentito, così i due hanno iniziato a discutere.

La lite durante la presentazione

Nella stessa presentazione Daniele è sbottato affermando che quello di Vittoria è stato un vero e proprio ultimatum: «Non è che se due persone si mettono insieme, dopo due anni devono fare un figlio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA