Isola, Pamela Camassa e la lite con Helena Prestes: «Hai detto che la suora è morta»

Pamela Camassa ha litigato duramente con Helena Prestes, che sembra essersi staccata da tutto il resto del gruppo dei naufraghi de L'Isola dei Famosi. La compagna di Filippo Bisciglia ha rivolto pesanti accuse verso la modella brasiliana, sostenendo di averla sentita sparlare di Cristina Scuccia chiamandola ‘suora morta senza umanità’.

Lo sfogo

«Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo», ha affermato la Camassa visibilmente arrabbiata, «Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi. Sì che è una suora morta, ma come puoi dire una roba del genere? Tu non intendevi offendere, ma offendi sempre». Poi la Camassa aggiunge: «Questo programma non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese. Gian Maria ieri prendeva in giro Helena dicendo che piangeva per finta e adesso è con lei? Direi che ha dimostrato chi è adesso».

Le accuse

Sostiene che la Prestes punti a provocare tutti loro: «Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:21

