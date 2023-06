Isola dei Famosi, Ilary Blasi a rischio nella conduzione: «A Piersilvio Berlusconi non piace il suo atteggiamento»

di Redazione Web

Ilary Blasi potrebbe non essere più alla conduzione de L'Isola dei Famosi. Quest'ultima edizione del programma sembra avere molte difficoltà per quanto riguarda gli ascolti, legate probabilmente a un cast che non convince il pubblico e anche ai molti abbandoni che ci sono stati, quasi tutti legati ai problemi di salute dei naufraghi. In tutto questo però ai vertici pare non piacere anche la conduzione.

Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria, lite al compleanno di Alberto De Pisis? Il dettaglio che rivela tutto

Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con Federico Chimirri: «Panico per l’aereo, figuriamoci per le corna»

I problemi

Il settimanale Nuovo Tv, nei giorni scorsi, aveva già parlato di un possibile cambio di rotta dell'azienda, che starebbe valutando di sostituire L'Isola con la Talpa, ma ora, tornando a parlare del caso "Blasi", rivela che Piersilvio Berlusconi non gradirebbe il modo di condurre dell'ex moglie di Francesco Totti. l programma, infatti, richiede un notevole investimento in termini di produzione e organizzazione, ma sembra che questi sforzi non siano stati ricompensati dai risultati ottenuti.

L'insoddisfazione ai vertici

A questo si aggiungerebbe il fatto che Berlusconi non gradirebbe l’atteggiamento di Ilary Blasi e che lo abbia addirittura infastidico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA