Isola dei famosi, la sorella Nathaly Caldonazzo e spara a zero: «Cristina Scuccia non ha personalità»

Dalla prima puntata, Nathaly Caldonazzo si è mostrata forte e diretta sull’Isola dei Famosi 2023. Motivo per cui è stata spesso al centro di discussioni e scontri con gli altri naufraghi. Ed ecco che a difenderla, ora, c'è la sorella Patrizia che, nel corso di un’intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando di Turchese Baracchi, ha commentato così: «Innanzitutto mia sorella non è maleducata, ma ho riscontrato che all’interno di quella circostanza, di un’Isola dove spesso non hai da mangiare, soffri il freddo e il caldo, stai in condizioni non agiate…si tira fuori il peggio di sé. Ma questo lo hanno fatto tutti. Chi più e chi meno si è lasciato andare ad espressioni un po’ troppo colorite. […] È una donna molto dolce, con i piedi per terra, che sa ascoltare, non ti parla addosso e non è alla ricerca delle telecamere».

Gli attacchi

Patrizia Caldonazzo fa anche critiche alle donne che si sono scagliate contro la sorella Nathaly: «Non ha personalità, non emerge, rimane sempre un passo indietro agli altri e non prende posizioni» ha detto parlando di Cristina Scuccia. E su Pamela Camassa: «Troppo di parte, non dalla parte delle donne ma degli uomini, si è voluta schierare con i più forti». E anche su Andrea Lo Cicero con cui Nathaly ha avuto gli scontri più accesi, non si è tirata indietro: «Lo conosco da quando aveva vent’anni. L’ho sempre trovato un ragazzo delizioso. Non mi sento di giudicarlo o aggredirlo ma è uscito fuori un Andrea nuovo. È un brav’uomo ma i concorrenti sono sotto stress, è un gioco duro a differenza del Grande Fratello» ha svelato la sorella di Nathaly.

Le dichiarazioni

Sulle parole della sorella, spesso viste come pungenti, Patrizia ha aggiunto: «Per quanto riguarda le sue parole…C’è una grande forma di narcisismo e maschilismo.

