Ilary Blasi, piscina con Isabel e barbecue. Alla brace c'è Bastian: «Sfilata di manzi»

Aperta la stagione estiva. Ilary Blasi si scatena in un party di inizio estate a bordo piscina. «E' partita la stagione» scrive Blasi sotto una story Instagram che immortala la piccola Isabel mentre si tuffa in acqua con delle amiche, divertendosi e inaugurando l'estate. Ma non è tutto. La conduttrice dell'Isola è pronta per un pranzetto coi fiocchi e i più ironici non si sono frenati dal fare il paragone tra la carne di manzo e Bastian che è pronto a cucinarla. Due o più manzi per Ilary?

La festa

Vestita di bianco, Ilary passeggia a bordo piscina e va incontro alla piccola Isabel, sorridendo e appludendola mentre si tuffa. Le story di llary, poi, si spostano sulla preparazione del pranzo. Sul tavolo in legno, davanti alla brace, Ilary mostra le costate di manzo in preparazione, acquistate da una macelleria omonima.

