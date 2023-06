Ilary Blasi, domenica di assoluto relax senza tacchi: ma Bastian dov'è?

di Redazione Web

Relax e scarpe comode. Ilary Blasi si sta godendo il weekend e, come mostra su Instagram, è serena e in totale distacco dall'Isola dei famosi. Prima della puntata di domani sera, l'ex signora Totti ha pubblicato delle stories in cui ha i capelli raccolti e sorride all'obiettivo seduta su una panchina. Niente tacchi, insomma, come mostra la foto della sua scarpa: comoda e morbida. «Relax» scrive accanto al selfie. Sarà una semplice domenica con Bastian?

La nuova vita

Che ormai l'ex signora Totti sia felice col suo Bastian è un dato di fatto. E non solo sotto i riflettori. Come ha spoilerato Vladimir Luxuria, su Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi, ci sono dei retroscena nascosti.

La conoscenza

«L'ho trovato simpatico, affabile e rispettoso - dice ancora Luxuria a Novella2000 - Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei. Abbiamo parlato per un'oretta - ha raccontato ancora Luxuria - Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant'è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 20:38

