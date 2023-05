Ilary Blasi e Chanel Totti, gocce d'acqua. Hater all'attacco: «Tale madre tale figlia, antipatiche e montate»

di Redazione Web

Bionde, maglia verde e in posa per uno scatto. Mamma Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti sono due gocce d'acqua. La secondogenita, nata dal matrimonio ormai naufragato fra la conduttrice dell'Isola dei famosi e il Pupone, ha compiuto 16 anni qualche giorno fa.

Impossibile non fare il paragone fra le due che, nonostante gli anni di differenza, sono sempre più simili. Mentre trascorrono un weekend in pieno relax a Lugano con il nuovo compagno di Ilary, mamma e figlia si scattano foto e le pubblicano sui social mostrando a tutti il loro legame. lmmancabili i commenti degli hater: «Tale madre tale figlia, antipatiche e montate».

Nonostante la secondogenita di Ilary sia da tempo sui social e spesso risponde per le rime agli hater, questa volta nessuna delle due ha voluto controbattere. Le due si stanno godendo il loro weekend all'insegna del relax e l'odio social è l'ultimo dei loro pensieri.

E sebbene le due non sembrino interessate, anche l'ultimo post su Instagram è intasato di commenti, molti dei quali degli hater che non si sono certo risparmiati. «Ma una foto naturale mai?», dice un utente, seguito a ruota da un altro: «Goditi la tua età che non ritorna... non abbiate fretta di crescere, siete tutte uguali dai 15 ai 40 anni... te lo dice un padre di 50 anni». Ma non finisce qui. «Un video in cui parli e ti mostri come sei realmente no?», «pose plastiche per farsi pubblicità», «Ha lo sguardo da snob»... di critiche ce ne sono di tutti i tipi.

