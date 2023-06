Ilary Blasi, relax al parco divertimento con la piccola Isabel: ma c'è il mistero Bastian

di Redazione Web

Un giorno di puro divertimento. Ilary Blasi è partita alla volta di Mirabilandia con la piccola Isabel per trascorrere insieme un weekend da urlo sulle giostre di uno dei parchi divetimenti più noto d'Italia. Ed ecco che è la stessa ex signora Totti a rivelare la meta prestabilita per la sua terzogenita. Su Instagram, infatti, pubblica uno scatto in cui tiene in braccio la bambina mentre le dà un tenero bacio sulle labbra. Il tutto sotto l'ingresso del parco avventure.

Gli scatti

Ed ecco che scorrendo le stories, Ilary continua a pubblicarne altre con Isabel che tiene mano nella mano mentre cammina nel parco divertimenti, e poi mostrando l'outfit scelto per l'occasione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 21:15

