Isola, Helena Prestes crolla in lacrime: «Mi sento sola contro tutti». Lo sfogo con l'amica Nathaly Caldonazzo

di Redazione Web

Settimana ricca di tensioni all'Isola dei Famosi. Da quando Helena Prestes è rientrata in gioco, tanti sono stati i litigi e gli attacchi ricevuti dalla naufraga. Dopo la questione per le scarpe appene in capanna, Helena si è resa di nuovo protagonista di innumerevoli critiche da parte degli altri concorrenti. E nelle ultime ore, la naufraga non è riuscita a trattenere le lacrime. Andiamo a scoprire il motivo.

Helena Prestes, la lite all'Isola: «Stai più attenta alle tue cose». Poi il gesto non gradito di Marco Mazzoli

Helena Prestes sempre più sola sull'Isola: «Persone finte, meglio stare fuori dal gruppo che allearmi con loro»

Helena è scoppiata in lacrime e si è confidata a Nathaly Caldonazzo: «Solo tu mi conosci, tu sei te stessa. Non tireranno mai fuori il bello di me.

Il motivo delle critiche

Fabio dei Jalisse, Pamela Camassa e Helena Prestes, sono stati invitati sull'Isola di Sant'Elena dove ad attenderli c'era una tentazione: panini con hamburger. Helena ha subito scelto di mangiare da sola, Fabio si è subito detto contrario e anche Pamela ha concordato con il cantante. Alla fine anche Helena ha accettato la loro decisione non dicendo agli altri che avrebbe preferito mangiarlo da sola. Il problema è che la verità è subito venuta a galla. «Quante maschere hai ancora? Non sono cadute tutte?», ha ribadito Andrea Lo Cicero. Da qui, quasi tutti contro Helena. Riuscirà la naufraga a non essere sotto il mirino delle critiche?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA