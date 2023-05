Chanel Totti, il selfie allo specchio scatena gli hater: «Te la tiri troppo»

di Redazione Web

"Il buongiorno si vede dal mattino" recita il detto, e Chanel Totti ne è ben consapevole. La figlia di Totti e Ilary ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram: davanti allo specchio del bagno, capelli spostati dal lato destro e occhiolino. Cresce a vista d'occhio la secondogenita dell'ormai ex coppia dello showbitz italiana e in molti non esitano dal criticarla. «Ma a scuola non va mai?», «16 anni bruciati» si legge sotto il post.

Fiumi di critiche

«Ma una sana vita adolescenziale non sarebbe utile ala sua crescita più dei gossip?», «Vatti a fare le sopracciglia», «L’amante a 15 anni….», «Te la tiri troppo secondo me».

