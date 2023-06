Nicole Santinelli, dopo l'addio a Carlo cercherà Andrea Foriglio? «Sono in un momento della vita...»

di Redazione Web

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Andrea Foriglio e Nicole Santinelli? Una domanda che moltissimi fan si stanno chiedendo. E, in una recente intervista è stata proprio l'ex tronista di Uomini e Donne a ripercorrere in primis le tappe che l'hanno portata a iniziare l'esperienza al reality condotto da Maria De Filippi e poi, ha parlato sia della dama Roberta Di Padua che dell'ex corteggiatore, Andrea Foriglio. Andiamo a vedere cosa ha detto Nicole nel dettaglio.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio replica a Nicole: «Ha scelto con la testa, non con il cuore»

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, amore finito. Lei rompe il silenzio: «Era una storia senza futuro»

La rivelazione di Nicole Santinelli

Durante l'intervista, Nicole Santinelli ha parlato della dama Roberta di Padua, con la quale durante il percorso a Uomini e Donne ha spesso discusso. «Credo di aver fatto capire che anche gli attacchi all'interno del programma non mi toccavano più di tanto - ha raccontato Nicole Santinelli -. Quello che mi toccava era il fatto di non essere capita. Di lei sinceramente non mi è mai fregato niente, perchè come ho già detto quando la persona vale zero tutto ciò che dice ha la stessa valenza», ha raccontato l'ex tronista a TvPerTutti.it.

Poi ha aggiunto: «Non ho la minima intenzione di sapere cosa dice perché dice solo ca**ate.

Un altro riferimento è stato all'ex corteggiatore Andrea Foriglio. Quest'ultimo proprio qualche giorno fa era stato tirato in causa da Nicole e in molti hanno pensato che potesse esserci un ritorno di fiamma. Ed è proprio Nicole Santinelli a smentire tutto: «Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andarlo a ricercare, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto. Anzi, non lo faccio neanche con fatica, è il modo per essere quanto più felice possibile perché non ho nessuna persona che potrebbe distruggere questo mio equilibrio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA