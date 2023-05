Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, amore finito. Lei rompe il silenzio: «Era una storia senza futuro»

di Redazione Web

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è durata poco più di due settimane. Ad annunciarlo è stato l'ex corteggiartore che non è riuscito a trattenere le lacrime durante una diretta Instagram. Ma nelle ultime ore, anche Nicole Santinelli ha scelto di rompere il silenzio pubblicando un audio sul suo profilo Instagram nel quale espone le sue considerazioni a riguardo.

Nicole Santinelli su Instagram

Nicole Santinelli ha scelto di comunicare le sue spiegazioni su quanto accaduto con Carlo Alberto Mancini pubblicando un post sul suo profilo Instagram.

«Ciao a tutti.

Poi, Nicole ha aggiunto: «Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro. A proposito mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato di lui nel programma non posso negarlo. Ringrazio tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo e quello che è successo. Grazie a tutti».

