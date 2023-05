Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole: «Con Roberta Di Padua? Mai dire mai»

di Redazione Web

La scelta di Nicole Santinelli, a Uomini e Donne, alla fine è stata Carlo Alberto Mancini, che lo ha preferito ad Andrea Foriglio, nonostante le previsioni del pubblico e dei fan della trasmissione. Foriglio, dopo la scelta ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, nella quale ha spiegato quello che secondo lui non è andato bene con Nicole.

Ballando con le Stelle, verso la giuria definitiva. «Milly Carlucci ha scelto, ecco chi ci sarà»

Gianni Sperti confessa: «Ho detto 'no' a Geri Halliwell, è il mio più grande rimpianto»

La delusione

L'ex corteggiatore non ha nascosto la sua delusione: «Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori, però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere, sono sincero. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppi simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare».

I progetti futuri

Poi Andrea ha parlato anche di Roberta Di Padua, che nel corso del programma non ha nascosto la sua simpatia per l'osteopata: «In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA