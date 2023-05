U&D, Nicole Santinelli lascia Carlo Alberto Mancini: arriva la frecciatina dal Trono Over

di Redazione web

Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini dopo due settimane dalla messa in onda della scelta a Uomini e donne. Una donna del Trono Over, tuttavia, non le ha mandate a dire a Nicole e ha pubblicato una frecciatina su Instagram contro l'ex tronista. La ragazza avrebbe lasciato il corteggiatore per tornare indietro sui suoi passi?

Secondo i follower sì. Ma Nicole Santinelli non ha ancora dato nessuna spiegazione, mentre Carlo Alberto Mancini, ha condiviso la notizia con i suoi follower in diretta social. Oggi, la frecciatina arriva dal Trono over e aggiunge un tassello alle cause della rottura dei due. Vediamo di cosa si tratta.

U&D, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono (già) lasciati: lui in lacrime spiega cosa è successo

La frecciatina dal Trono over

Roberta Di Padua, del parterre del Trono over di Uomini e donne, ha pubblicato una storia su Instagram che ha tutta l'aria di una frecciatina contro Nicole Santinelli.

Le due donne si sono spesso scontrate nel programma di Maria De Filippi.

«Mai dire mai»

La frase che Roberta Di Padua ha pubblicato è un chiaro riferimento al corteggiatore non scelto, Andrea Foriglio, il quale avrebbe commentato una possibile futura lieson con Roberta, proprio con un «Mai dire mai».

Sarà questo ciò che ha scatentato e preoccupato Nicole Santinelli? L'ex tronista ha lasciato il suo corteggiatore, ma ancora non sono note le motivazioni e le cause che l'avrebbero spinta alla rottura col ragazzo.

«Mai dire mai... e saltano tutti gli schemi», la frecciatina di Roberta è un chiaro riferimento ai rumor che la vedrebbero coinvolta in una frequentazione con il corteggiatore che Nicole non ha scelto.

Sommando questo dettaglio, alle dichiarazioni di Carlo, si potrebbe pensare che la ragazza si sia pentita della sua scelta e abbia optato per un cambio di rotta.

Cosa ne penserà la bionda ex tronista della frecciatina di Roberta?

