Uomini e Donne sbarca in prima serata: i rumors sulla scelta di Mediaset

Il programma più amato di Maria De Filippi potrebbe essere spostato in prima serata. Il programma di Canale 5 termina in anticipo mandando in onda alcune repliche dei momenti salienti. Uomini e donne tornerà nei prossimi mesi con possibili novità. Scopriamo quali.

I primi rumors sulla scelta Mediaset

Domenico Mungiguerra di Blasting News ha affermato che il programma è pronto per essere spostato in prima serata:

«Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello».

Da oltre dieci anni, infatti, il programma va in onda il pomeriggio ottenendo uno share elevato con le storie d'amore tra i membri del Trono Over e Classico.

Alcune indiscrezioni vedrebbero già scelti i prossimi protagonisti che siederanno sulle poltrone rosse, ma è ancora presto per dare conferme o smentite.

L'indiscrezione dello spostamento del programma in prima serata, però, è fatto concreto che potrebbe realizzarsi senza particolari impedimenti.

Sarà questa la direzione che Mediaset intende intraprendere?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 21:22

