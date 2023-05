Uomini e Donne, Andrea Foriglio replica a Nicole: «Ha scelto con la testa, non con il cuore»

di Redazione Web

Dopo giorni di silenzio e l'annuncio di Nicole Santinelli sulla fine della sua storia con Carlo, arrivano le parole anche di Andrea Foriglio, la non scelta della tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore sarebbe stato tirato in ballo da Nicole Santinelli, in merito alle dinamiche del trono, così alla fine ha deciso di dare la sua versione dei fatti e fare chiarezza.

La spiegazione

In due Instagram stories Foriglio spiega: «Vi faccio questo video per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto sulla questione. Premessa, Non ho nulla contro Nicole, con me si è sempre comportata bene, è stata una signora e le voglio bene. Secondo me quello che le è successo è quello che succede alle persone che scelgono con la testa e non con il cuore, persone che di fanno influenzare da persone che non vivono quello che vivi tu, quello che provi tu, non sanno e non possono sapere. Io credo che la ragione a scapito dell'istinto, nella vita, sia qualcosa di positivo…».

I sospetti

Un messaggio che dovrebbe chiudere le polemiche, ma secondo alcuni sarebbe contraddittorio e lascerebbe ancora qualcosa in sospeso.

