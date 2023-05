Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha scelto: «Tra le sue braccia mi sento protetta»

di Redazione web

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta e oggi, venerdì 12 maggio, andrà in onda nella nuova puntata di Uomini e donne. Dopo tanti mesi passati a conoscere i due pretendenti, Nicole ha finalmente capito con chi ha intenzione di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire chi ha scelto.

La scelta di Nicole Santinelli

La giovane romana ha concluso il suo percorso all'interno degli studi di Uomini e donne. Oggi vedremo finalmente chi ha scelto tra i due corteggiatori.

Il trono di Nicole è giunto al termine e la ragazza ha deciso di uscire dagli studi con Carlo Alberto. È, quindi, lui la scelta della 29enne che ha dichiarato di sentirsi protetta tra le sue braccia.

La reazione di Andrea Foriglio

Andrea è stato chiamato per primo in studio da Nicole e già da questo dettaglio i fan più accaniti hanno capito l'esito della scelta. La sua reazione al "no" della giovane è stata molto fredda, forse troppo fredda.

Gianni Sperti ha avanzato lì'ipotesi per cui il ragazzo non fosse mai stato interessato alla tronista, ma Nicole lo ha prontamente difeso.

Nicole intanto si prepara a vivere la sua storia d'amore con il suo corteggiatore Carlo, lontano dalle telecamere e dalle liti con il parterre del trono over che hanno caratterizzato il suo percorso.

