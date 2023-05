Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e Alice Bologna alleate contro Luca Daffrè? Le due a pranzo insieme: cosa sta succedendo

di Redazione Web

La storia tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli è finita dopo poche ore dalla scelta nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ma anche se tra i due non c'è più niente (se mai c'è stato) si continua a parlare molto di quello che è successo. La ex coppia si è accusata e punzecchiata a lungo sui social, fino a quando lei non ha chiesto un chiarimento.

La strana coppia

Alessandra però è tornata a far discutere il web per alcune storie postate da lei stessa su Instagram in cui si trova insieme a una persona inaspettata. Alessandra Fumagalli è andata a pranzo fuori in compagnia di una persona che il pubblico di Uomini e Donne conosce già, Alice Bologna, ex corteggiatrice di Luca, tra l'altro anche una delle ragazze verso le quali Daffrè aveva mostrato maggiore interesse.

Il post social

Alessandra nel postare la foto aggiunge: «Chi l’avrebbe mai detto», seguita da una serie di emoji.

