Scippi e borseggi, l'Italia (e Roma in particolare) nella lista nera degli inglesi. In Inghileterra è stata lanciata l'allerta ai turisti che vogliono visitare il Bel Paese. Alcuni eperti di assicurazioni di viaggio hanno stilato una classifica, sul sito Quotezone.co.uk, che indica quali Stati europei hanno il più alto numero di borseggi segnalati. E secondo gli inglesi, l'Italia è il Paese in cui fare maggiormente attenzione.